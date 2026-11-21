बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर 19.66 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सांसद जगदंबिका पाल समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इसी दौरान नारेबाजी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया। बाद में सांसद और विधायक एक साथ मंच पर पहुंचे और शिलान्यास व भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न कराया।