Siddharthnagar News: एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर दिया संदेश

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कार्यक्रम में एनसीसी के एएनओ डॉ. (ले.) प्रज्ञेश नाथ त्रिपाठी ने कैडेटों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में योगदान के बारे में बताया। उन्होंने भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की उपयोगिता और स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कैडेटों से स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सीनियर कैडेट विद्या सागर, कुशल, शेखर, दिव्या समेत अन्य कैडेट मौजूद रहे।

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सिद्धार्थनगर। 46 यूपी बटालियन के निर्देश पर शुक्रवार को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की एनसीसी इकाई ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। रैली कला संकाय से पानी की टंकी तक निकाली गई। इसके बाद एनसीसी के एएनओ और कैडेटों ने विश्वविद्यालय के नए मुख्य गेट पर सफाई की।