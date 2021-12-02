Siddharthnagar News: खड़ी ट्रक में बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर घायल

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करहिया गांव निवासी पप्पू (32) बाइक से रविवार को खुनुवां बाजार गया था। लौटते समय बगहवा चौराहे के पास सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा भिड़ी। हादसे में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रभारी थानाध्यक्ष अतीउल्लाह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। संवाद

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शोहरतगढ़। थाना क्षेत्र के खुनुवां मार्ग पर बगहवा चौराहे के पास रविवार को सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्यालय रेफर कर दिया।