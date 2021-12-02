फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Motorcyclist rams into stationary truck, critically injured.

Siddharthnagar News: खड़ी ट्रक में बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर घायल

Mon, 05 Oct 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist rams into stationary truck, critically injured.
शोहरतगढ़। थाना क्षेत्र के खुनुवां मार्ग पर बगहवा चौराहे के पास रविवार को सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्यालय रेफर कर दिया।
विज्ञापन

करहिया गांव निवासी पप्पू (32) बाइक से रविवार को खुनुवां बाजार गया था। लौटते समय बगहवा चौराहे के पास सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा भिड़ी। हादसे में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रभारी थानाध्यक्ष अतीउल्लाह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed