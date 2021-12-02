Siddharthnagar News: बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे विधायक, सुनीं लोगों की समस्याएं

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विधायक ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता और राहत उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी राहत एवं सहायता पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में संकट के समय जनता के बीच रहना और उनकी समस्याओं का समाधान कराना प्राथमिकता है। इस दौरान तहसीलदार अरविंद नाथ पांडेय, लेखपाल विकास गुप्ता, दिलीप सिंह और ग्राम प्रधान बहाऊ सहित अन्य लोग मौजूद रहे।