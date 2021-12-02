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Siddharthnagar News: बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे विधायक, सुनीं लोगों की समस्याएं

Mon, 05 Oct 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:26 AM IST
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MLA visits flood-affected village, listens to people's grievances.
सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम सभा फुलवरिया के टोला भलुहा में विधायक श्यामधनी राही पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों में राहत सामग्री भी वितरित की।
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विधायक ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता और राहत उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी राहत एवं सहायता पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में संकट के समय जनता के बीच रहना और उनकी समस्याओं का समाधान कराना प्राथमिकता है। इस दौरान तहसीलदार अरविंद नाथ पांडेय, लेखपाल विकास गुप्ता, दिलीप सिंह और ग्राम प्रधान बहाऊ सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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