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Siddharthnagar News: खानतारा में महिलाओं को योजनाओं और हेल्पलाइन की जानकारी

Sat, 03 Oct 2026 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 03 Oct 2026 01:14 AM IST
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Information about schemes and helplines to women in Khantara
डुमरियागंज। भवानीगंज थाना क्षेत्र के खानतारा गांव में शुक्रवार को मिशन शक्ति के तहत महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।
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कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल और महिला सम्मान कोष, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिला अपराध की स्थिति में तत्काल सहायता लेने और साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए।
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महिलाओं को 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वीमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 महिला हेल्पलाइन और 101 अग्निशमन सेवा के बारे में बताया गया।
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इस दौरान उपनिरीक्षक राम शब्द यादव, हेड कांस्टेबल रमेश सिंह, कांस्टेबल कयूम अंसारी, आनंद कुमार, महिला आरक्षी बरखा रावत और अंजलि वर्मा मौजूद रहीं।
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