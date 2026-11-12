Siddharthnagar News: जातिसूचक गाली देने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, छह घायल, नौ पर रिपोर्ट

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क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी राम उजागिर कन्नौजिया की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, नौ नवंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने परिवार के साथ गांव निवासी मनोज विश्वकर्मा के घर लक्ष्मी पूजा की आरती में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर दूसरे पक्ष के नौ लोगों ने लाठी-डंडों और सरिया से हमला कर दिया। इसमें राम उजागिर, उनके पुत्र संदीप, जयदीप, अंदीप, शनि और चचेरे भाई राज घायल हो गए। मारपीट की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया।आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। सभी घायलों को उपचार के लिए बेवां सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद संदीप और जयदीप समेत गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, राज का उपचार डुमरियागंज में चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर डुमरियागंज पुलिस ने नौ आरोपियों पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है।