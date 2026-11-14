Siddharthnagar News: छठ व्रतियों के लिए चलेंगे 30 निशुल्क ई-रिक्शा

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- डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मिलेगी सुविधासिद्धार्थनगर। छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर की ओर से 30 निशुल्क ई-रिक्शा चलाए जाएंगे। इनके माध्यम से व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं को शहर से दूर स्थित जमुआर छठ घाट तक पहुंचाया जाएगा। यह व्यवस्था शाम और सुबह अर्घ्य देने के दौरान रहेगी।नगर पालिका प्रशासन ने जमुआर घाट पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाट को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शहर से दूर बर्डपुर मार्ग पर स्थित घाट तक पहुंचने में महिलाओं को परेशानी होती है। वहीं, बड़े वाहनों के आवागमन से जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसे देखते हुए नगर पालिका ने 30 ई-रिक्शा की व्यवस्था की है।ई-रिक्शा शहर के अलग-अलग मार्गों और वार्डों से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचाएंगे। नगर पालिका के 25 वार्डों को ध्यान में रखकर इनके रूट निर्धारित किए जाएंगे। इससे व्रती महिलाओं को पैदल लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।नगर पालिका के ईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व पर व्रती महिलाओं को घाट तक लाने और वापस पहुंचाने के लिए 30 ई-रिक्शा निशुल्क चलाए जाएंगे। घाट पर भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।