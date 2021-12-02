Siddharthnagar News: वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत

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जानकारी के अनुसार, इंशान अली रविवार को जाफरजोत चाय पीने गए थे। रात करीब आठ बजे वह चाय पीकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिकरी की ओर से मोहाना जा रहे अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में इंशान अली गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें निजी साधन से सीएचसी बर्डपुर ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात बाइक सवार की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।