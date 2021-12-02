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कैंप के आयोजन के संबंध में विशेष शिक्षक गणेश गौड़ ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के चिह्नांकन और उनकी चिकित्सकीय जांच के उद्देश्य से शिविर लगाया गया है। जांच के बाद पात्र बच्चों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाया जाएगा, जिससे उन्हें सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। संवाद विज्ञापन

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कैंप के आयोजन के संबंध में विशेष शिक्षक गणेश गौड़ ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के चिह्नांकन और उनकी चिकित्सकीय जांच के उद्देश्य से शिविर लगाया गया है। जांच के बाद पात्र बच्चों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाया जाएगा, जिससे उन्हें सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। संवाद

डुमरियागंज। नगर स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में शुक्रवार को दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें छह से 14 वर्ष तक के बच्चों की दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए जिले से आई चिकित्सकों की टीम ने जांच की। शिविर में कुल 60 बच्चों का मेडिकल असेसमेंट किया गया।