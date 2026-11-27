विज्ञापन



जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई का जायजा लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों को स्वच्छता मानकों का पालन करने, साफ बर्तनों का इस्तेमाल करने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने की हिदायत दी। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

विज्ञापन

डुमरियागंज। भारतभारी मेले में बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चाट, फुल्की, मिठाई और खजले की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला) के माध्यम से 28 खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई।