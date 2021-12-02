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यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी 2027 के बीच प्रस्तावित हैं। परीक्षा की तैयारियों के क्रम में परिषद ने 16 नवंबर को केंद्रों की सूची जारी की थी। इससे पहले जारी 102 प्रस्तावित केंद्रों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई थीं। इनमें अधिक दूरी, क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों और केंद्र निर्धारण से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर प्रत्यावेदन मिले थे। इसके बाद संशोधित सूची में केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी गई।परिषद ने विद्यालयों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक और अवसर दिया है। संबंधित विद्यालय अपनी आईडी से यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर उचित कारण और साक्ष्यों के साथ 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसके बाद जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति आपत्तियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।केंद्रों की सूची जारी होने के बाद विद्यालयों में परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित केंद्र बने विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं को मानकों के अनुरूप दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी न मिले। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं।जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां 21 नवंबर तक बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय स्तर पर जांच कर आपत्तियों का निस्तारण करेगी। जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।