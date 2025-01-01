Shravasti News: एसएसबी व पुलिस ने नो मेंस लैंड की परखी सुरक्षा

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श्रावस्ती। भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर बुधवार को सिरसिया थाना प्रभारी सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने गश्त की। गश्त के दौरान संयुक्त टीमें सुईया बॉर्डर क्षेत्र पहुंची और नो मेंस लैंड की सुरक्षा परखी। इस दौरान सीमावर्ती गांवों की पगडंडियों, जंगल के रास्तों आदि का भ्रमण कर सुरक्षा परखी। संयुक्त टीम ने सीमावर्ती गांवों के ग्रामीणों से बातचीत की और सीमा क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की। थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार गश्त की जा रही है। सीमावर्ती ग्रामीणों से संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वस्तु दिखने पर तत्काल इसकी सूचना नजदीकी थाने में या डॉयल 112 पर देने के प्रति जागरूक किया गया।