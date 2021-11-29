Shravasti News: 19 को आयोजित होगी जेम कार्यशाला

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श्रावस्ती। जेम पोर्टल पर संबंधितों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए 19 सितंबर को जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि इस कार्यशाला में अधिकारियों व विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेम पोर्टल का GeM 2.0 में उन्नयन अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जिससे पोर्टल की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए जेम टीम की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर चार बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।