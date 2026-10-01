विद्यालय में मजबूत करें पढ़ाई का माहौल : प्राचार्य
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
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श्रावस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) इकौना में बुधवार को 10 दिवसीय बैगलेस डे आनंदम प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण में शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के साथ उनका अभ्यास कराया गया। डायट प्राचार्य रामप्रताप सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण में सीखी गतिविधियों को विद्यालयों में लागू करने पर ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालयों में आनंदमय वातावरण तैयार करने का आह्वान किया, ताकि विद्यार्थी सहजता से शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों को कला आधारित शिक्षण पद्धतियों के साथ मूर्तिकला, हस्तकला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयक डॉ. अमित कुमार पाठक, सह-संयोजक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इमरान अहमद व गिरीश प्रसाद मिश्रा ने प्रशिक्षण दिया।
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