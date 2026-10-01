Shravasti News: सभी थाना क्षेत्रों में बहू-बेटी सम्मेलन करेगी पुलिस
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:54 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:54 AM IST
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श्रावस्ती। जिले की पुलिस इस माह सभी क्षेत्रों में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि माह के पहले रविवार को महिला थाना क्षेत्र में पांडेयपुरवा, भिनगा में रामपुर ककरा, सिरसिया में घोघवाकला, मल्हीपुर में मोगला, गिरंट में देवरा, सोमनवा में नेवरिया, नवीन मॉडर्न क्षेत्र में छब्बापुरवा, गिलौला में तिलकपुर व इकौना की ग्राम पंचायत खर्चविरान में सम्मेलन होगा।
दूसरे रविवार को भिनगा के गोठवा, सिरसिया के विशुनापुर, मल्हीपुर के कोकल, गिरंट के मनवरिया दीवान, सोनवा के शाहपुर कठौतिया, गिलौला के सदाशिव चंद्रावा, इकौना के रघुवीरपुरवा व नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिश्रीपुरवा में आयोजन होगा। तीसरे रविवार को महिला थाना क्षेत्र के हसनापुर, सिरसिया के वीरपुर बगही, मल्हीपुर के करियातीपुरवा, गिरंट के आलागांव, सोनवा के प्रह्लादा, गिलौला के शिव बालकपुरवा, इकौना के बनकटवा व नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की शिवपुर बनकट में सम्मेलन होगा। चौथे रविवार महिला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खजुहा, भिनगा के हल्लाजोत, सिरसिया के चौकी राजपुर, मल्हीपुर के नदईडीह, गिरंट के रहमतू गांव, सोनवा के बेड़सरी, गिलौला के मोहम्मदापुरवा, इकौना के टांडा व नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरगूपुर में आयोजन होगा।
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दूसरे रविवार को भिनगा के गोठवा, सिरसिया के विशुनापुर, मल्हीपुर के कोकल, गिरंट के मनवरिया दीवान, सोनवा के शाहपुर कठौतिया, गिलौला के सदाशिव चंद्रावा, इकौना के रघुवीरपुरवा व नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिश्रीपुरवा में आयोजन होगा। तीसरे रविवार को महिला थाना क्षेत्र के हसनापुर, सिरसिया के वीरपुर बगही, मल्हीपुर के करियातीपुरवा, गिरंट के आलागांव, सोनवा के प्रह्लादा, गिलौला के शिव बालकपुरवा, इकौना के बनकटवा व नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की शिवपुर बनकट में सम्मेलन होगा। चौथे रविवार महिला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खजुहा, भिनगा के हल्लाजोत, सिरसिया के चौकी राजपुर, मल्हीपुर के नदईडीह, गिरंट के रहमतू गांव, सोनवा के बेड़सरी, गिलौला के मोहम्मदापुरवा, इकौना के टांडा व नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरगूपुर में आयोजन होगा।
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