Shravasti News: गर्भवती की गोदभराई, बच्चों का हुआ अन्नप्राशन

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श्रावस्ती। भिनगा स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत गोदभराई व अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉ. अशोक कुमार सिंह ने नवजात बच्चों का अन्नप्राशन कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही महिलाओं को संस्थागत प्रसव के प्रति प्रेरित किया। वहीं, टीकाकरण, पोषण, एनीमिया से बचाव व नवजात शिशु देखभाल के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नियमित संतुलित आहार लेना चाहिए। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भी कहा। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोदभराई भी हुई। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष विनोद साहू व अन्य मौजूद रहे।