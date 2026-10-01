Shravasti News: घर में मोमबत्ती से लगी आग, नकदी व सामान जला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:55 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:55 AM IST
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वीरपुर। नवीन मॉडर्न क्षेत्र की ग्राम पंचायत चैनपुर निवासी शकील के घर में मंगलवार रात मोमबत्ती से आग लग गई। परिजनों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखे डेढ़ लाख रुपये नकद व गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। लेखपाल ने मौके पर जांच कर मुआवजा दिलवाने की बात कही है। चैनपुर निवासी शकील ने बताया कि बीते छह दिनों से बिजली नहीं आ रही है। इसके चलते मोमबत्ती के प्रकाश में घर का काम हो रहा है। मंगलवार रात मोमबत्ती से घर में आग लग गई। पीड़ित शकील ने बताया कि आग से डेढ़ लाख रुपये नकद के साथ ही आभूषण व टीवी, फ्रिज, कूलर आदि जलकर नष्ट हो गए। आग बुझाने के दौरान उनका 15 वर्षीय बेटा रकीब भी झुलस गया। आग लगने की सूचना पर लेखपाल विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। लेखपाल विक्रम सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी गई है। मुआवजा दिलवाया जाएगा।
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