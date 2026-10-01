Shravasti News: मंडलीय खेल तिथियों में हुआ बदलाव

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श्रावस्ती। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेशस्तरीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आयोजित होने वाले मंडलीय खेलों की तिथियों में भी परिवर्तन कर दिया गया है। खेल सचिव माध्यमिक आशीष कुमार ने बताया कि अर्नब तूफान के चलते यह परिवर्तन किया जा रहा है। अब वॉलीबॉल प्रतियोगिता 10 व 11 की जगह 17 व 18 अक्तूबर को होगी। इसी तरह एथलेटिक्स प्रतियोगिता दो से चार नवंबर की जगह 15 व 16 अक्तूबर कर दिया गया है।