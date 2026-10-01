मौके पर जाकर निपटाएं भूमि विवाद : एसपी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:46 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। एसपी राहुल भाटी की अध्यक्षता में मंगलवार को एसपी कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद, मारपीट, महिला, पारिवारिक विवाद, साइबर आदि से संबंधित 10 से अधिक शिकायतें आईं। एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को भेजा। एसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों में राजस्व टीम के साथ मौके पर जाने व जांच के बाद निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन