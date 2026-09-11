Shravasti News: एसएसबी जवानों ने नाले में फंसे सात नेपाली नागरिकों को बचाया
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 11 Sep 2026 11:28 PM IST
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श्रावस्ती। सोनपथरी आश्रम के पास पहाड़ी नाले में बृहस्पतिवार को अचानक पानी का बहाव तेज होने से जलस्तर बढ़ गया। इससे सात नेपाली नागरिक बाढ़ के पानी में फंस गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सोनपथरी सीमा चौकी (बीओपी) के एसएसबी जवानों को दी। निरीक्षक मनीष कुमार चौधरी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा उपायों के साथ अभियान शुरू किया। जवानों ने सभी सात नेपाली नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एसएसबी के अनुसार, पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा था। बचाव अभियान में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
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