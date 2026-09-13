Shravasti News: कूड़ा केंद्रों पर ताले, सड़कों पर कचरा

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निष्प्रयोज्य है कूड़ा पृथक्करण केंद्रग्राम भगवानपुर में कूड़ा पृथक्करण केंद्र का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन अब तक यहां पर एक बार भी कूड़ा नहीं रखा गया। साथ ही यहां पर कूड़ा छंटाई का कार्य भी नहीं किया गया है। ग्रामीण उदयभान, रामचंद्र, इब्राहिम आदि ने बताया कि कभी कोई घर से कूड़ा लेने भी नहीं आया है। ऐसे में लोग अपनी सुविधा अनुसार कूड़ा जहां तहां फेंकते हैं।जर्जर हो रहा कूड़ा पृथक्करण केंद्रग्राम सेहरिया में बने कूड़ा पृथक्करण केंद्र का प्रयोग न होने से केंद्र जर्जर होता जा रहा है। उसकी ईंटें उजड़ रही हैं। साथ ही गेट भी नहीं लगा है। ऐसे में यहां पर छुट्टा मवेशी आकर बैठते हैं। कई बार अराजकतत्व इसमें बैठकर जुआ भी खेलते हैं।बिना फर्श के ही बना दिया आरआरसीग्राम वैद्यनाथपुरवा में आरआरसी केंद्र के फर्श में सिर्फ ईंट बिछाकर ही निर्माण को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही केंद्र की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। कूड़े की छंटाई के लिए बनाया गए इस केंद्र का आज तक प्रयोग नहीं हो सका है। वहीं, जिम्मेदार भी आंख मूंदकर बैठे हैं।सड़क किनारे लगा कूड़े का ढेरबदला चौराहे पर सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कारण है कि क्षेत्र में बने आरआरसी का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। इससे लोग सड़क किनारे ही कूड़ा निस्तारित कर देते हैं। ऐसे में इस मार्ग से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।