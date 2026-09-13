Shravasti News: बाइकों की भिड़ंत में दो घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
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श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र के ग्राम फतुहापुर निवासी बंसराज (50) अपने चचेरे भाई धीरज (60) को लेकर बाइक से लक्ष्मणनगर आए थे। लौटते समय भिनगा-बहराइच मार्ग पर गांव के निकट पहुंचने से पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से बंसराज की बाइक टकरा गई। इससे बंसराज व धीरज गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने एंबुलेंस से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया। राहगीरों ने बताया कि बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था। वहीं, दूसरा बाइक चालक मौके से वाहन लेकर चला गया।
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