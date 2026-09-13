Shravasti News: श्रावस्ती में आज

विज्ञापन





सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन



सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।



गोष्ठी



सुबह 09:00 बजे। हिंदी दिवस पर चौधरी रामविहारी बुद्व इंटर कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादव ने दी।



कविता पाठ प्रतियोगिता

सुबह 10 बजे। हिंदी दिवस पर जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेई ने दी।

विशेष वर्षावास पूजा