Shravasti News: कालिया नाग के मान मर्दन का सुनाया प्रसंग

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श्रावस्ती/कटरा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री राम जानकी मंदिर कटरा में रासलीला कमेटी मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया। प्रवाचक मिथिलेश पांडेय ने श्रीकृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। सोमवार को श्रीकृष्ण के कालिया नाग के मान मर्दन का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। प्रवाचक ने बताया कि श्रीकृष्ण ने यमुना में कालिया नाग को पराजित किया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करते हुए नदी से बाहर आए। पुलिस लाइन भिनगा में महिलाओं ने लोकगीत गाकर पूजा-अर्चना की। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों ने भगवान लड्डू गोपाल की आरती की। देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। शिवगढ़ कलां के श्रीराम जानकी मंदिर में श्रीकृष्ण की झांकी निकाली गई। इस मौके पर दिनेश कुमार चौरसिया, बाबा जवाहर दास, पिंटू जायसवाल, साकेत गुप्ता, संतोष कुमार पटवा, दयानंद साहू, धनीराम, विजय कुमार सोनी, गीता देवी, शशि श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।