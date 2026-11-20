विज्ञापन

श्रावस्ती। यातायात माह के तहत बृहस्पतिवार को यातायात प्रभारी मोहम्मद शमीम ने मीट एंड ग्रीट अभियान के तहत सिरसिया क्षेत्र के पंडित ब्रह्म दत्त हायर सेकेंडरी स्कूल चैलाही में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के फायदे बताए। साथ ही राह-वीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी। छात्रों से अभिभावकों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने की अपील की। इसके बाद सिरसिया बाजार में चौपाल लगाकर वाहन चालकों को शराब या मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाने और हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया।