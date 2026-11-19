विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पांच दिवसीय सीताद्वार मेला 24 से 28 नवंबर तक चलेगा। विधायक रामफेरन पांडेय ने कहा कि कार्तिक मेला असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसे व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी और मेला कमेटी के सदस्य मिलकर काम करें।डीएम मनोज कुमार राय ने मेले से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने दुकानों को क्रमबद्ध तरीके से लगवाने और विद्युत वायरिंग की गुणवत्ता जांचने को कहा।एसपी राहुल भाटी ने मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अराजक तत्वों पर नजर रखने के साथ दुकानों को रास्तों पर अतिक्रमण करने से रोकने के निर्देश दिए।डीएम ने अग्निशमन शिविर 24 घंटे संचालित करने और पर्याप्त स्टाफ तैनात करने को कहा। झूलों के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने और मानकों की जांच के बाद ही अनुमति देने के निर्देश दिए। डीपीआरओ और ईओ नगर पंचायत इकौना को साफ-सफाई के लिए पर्याप्त कर्मचारी लगाने को भी कहा।