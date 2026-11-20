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विकास क्षेत्र गिलौला के सहकारी संघ सोनवा में बुधवार को धान खरीद ठप मिली। केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रभारी दिलीप कुमार पाठक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अब तक पांच किसानों से 141 क्विंटल 20 किलो धान खरीदा गया है। पावर डस्टर खराब होने के कारण खरीद बंद है। मशीन ठीक होते ही खरीद शुरू कर दी जाएगी।वहीं, सिरसिया के बी पैक्स रामपुर देवमन में धान की तौल होती मिली। केंद्र पर मौजूद गेहुवाभारी निवासी किसान राम गोपाल पांडेय ने बताया कि उनका 50 क्विंटल धान तौला जाना है। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसान ओम प्रकाश पांडेय ने बताया कि वह 60 क्विंटल धान बेचने आए हैं, तौल के लिए इंतजार कर रहे हैं।जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है। किसी भी केंद्र पर लापरवाही मिलने पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।