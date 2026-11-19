यूपी के श्रावस्ती में बृहस्पतिवार को एक किशोरी का शव बरामदे में पंखे के छल्ले से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। परिजनों ने देखा तो शव नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।

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घटना भिनगा क्षेत्र के बनकटवा गांव की है। गांव निवासी रामदेव वर्मा ने बताया कि सुबह वह खेत में काम करने चले गए थे। वहीं, उनकी पत्नी नीलम देवी व छोटी बेटी नीलू गांव के बाहर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई थीं। इस दौरान उनकी बेटी सोनम (17) घर में अकेली थी।इसी समय सोनम की चचेरी बहन नैन्सी किसी काम से घर गई तो देखा कि सोनम छत में लगे छल्ले से दुपट्टे के सहारे लटक रही है। इस पर नैन्सी से घटना की जानकारी अपने भाई मनीष को दिया। मनीष ने मौके पर पहुंचकर दुपट्टे को काटकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।