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नवंबर के तीसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही तराई में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मंगलवार रात और बुधवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। सुबह और शाम लोग हाफ जैकेट व स्वेटर पहने नजर आए। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है।जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एनएन पांडेय ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। सुबह और शाम उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं। बासी और तला-भुना खाना देने से बचें। साथ ही गुनगुना पानी पीने के लिए दें।