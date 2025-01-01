Shravasti News: नदी में डूबी छात्रा का नहीं लगा सुराग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:49 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:49 AM IST
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तुलसीपुर। सोनवा थाना क्षेत्र के नरायनपुर निवासी छात्रा अंशिका मिश्रा (12) की राप्ती नदी में डूबने के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन भी तलाश जारी रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ की टीम ने मोटरबोट से दिनभर नदी में खोजबीन की। सोनवा थाना प्रभारी बिशुनदेव पांडेय भी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। अंशिका बृहस्पतिवार को लक्ष्मननगर स्थित किसान इंटर कॉलेज पढ़ने जा रही थी। रमनगरा गांव के पास उसके पैर में मिट्टी लग गई। मिट्टी धोने के लिए वह राप्ती किनारे पहुंची और पानी में पैर धोने लगी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने उसी समय तलाश शुरू की, लेकिन शुक्रवार तक सफलता नहीं मिली।
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