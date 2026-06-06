Shravasti News: ओटीपी की जानकारी रखें गोपनीय

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत बृहस्पतिवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल आयोजित की। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं को ऑनलाइन ठगी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि बैंककर्मी फोन पर बैंकिंग संबंधी जानकारी नहीं मांगते। सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी कॉल व संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने को कहा गया। साइबर ठगी पर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने एवं महिला हितैषी योजनाओं व विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।