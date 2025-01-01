Shravasti News: यातायात नियमों की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 04 Sep 2026 12:00 AM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत बृहस्पतिवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि अभियान के तहत महिला आरक्षियां विभिन्न स्कूलों व गांवों में पहुंची। स्कूलों में छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट लगाने व यातायात नियमों का पालन करने के फायदे बताए गए। साथ ही सभी को अपने अभिभावकों व पड़ोसियों को भी यातायात नियमों की जानकारी देने के प्रति जागरूक किया गया।
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