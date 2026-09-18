Shravasti News: शिविर में योजनाओं की दी जानकारी

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श्रावस्ती/कटरा। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को इकौना व गिलौला ब्लॉक में जागरूकता शिविर लगाए गए। गिलौला ब्लॉक सभागार में श्रम विभाग की ओर से आयोजित शिविर में श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप शर्मा व गोकुल प्रसाद ने श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं में आवेदन कराया। शिविर पूरे सप्ताह चलेगा। श्रमिकों को शिशु मातृत्व एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इकौना ब्लॉक सभागार में शिविर का शुभारंभ बीडीओ उमेश कुमार पटेल ने किया। यहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर प्रमोद कुमार, सुरेश कुमार व एपीओ अभिषेक कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।