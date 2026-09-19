Shravasti News: बुखार पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत

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तुलसीपुर। भैंसाही निवासी एक युवक बुखार से पीड़ित था। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां इलाज के दाैरान उसकी माैत हो गई। जमुनहा क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर भैंसाही निवासी अनुज कुमार वर्मा (19) बुखार से पीड़ित थे। परिजनों ने उन्हें बहराइच के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने किशोर का शव लाकर शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया। घटना से गांव में शोक का माहौल है।