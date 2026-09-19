Shravasti News: अवकाश को लेकर शिक्षिका के पति का धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 19 Sep 2026 12:12 AM IST
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इकौना। इकौना शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मध्यनगर मनोहरपुर में तैनात शिक्षिका दीक्षा सक्सेना का बाल पाल्य देखभाल (सीसीएल) अवकाश स्वीकृत नहीं होने पर उनके पति विकास बाबू सक्सेना ने बच्चे के साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। विकास का आरोप है कि शिक्षिका ने नियमानुसार ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई। शिक्षिका ने 15 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन कर 21 सितंबर से नौ अक्तूबर तक 19 दिनों के सीसीएल अवकाश की मांग की थी। अवकाश स्वीकृत न होने से नाराज विकास अपने बेटे शिवित सक्सेना को साथ लेकर बीईओ कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इससे कार्यालय परिसर और आसपास चर्चा शुरू हो गई। विकास ने कहा कि अवकाश के मामले में उचित निर्णय होने तक उनका धरना जारी रहेगा।
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