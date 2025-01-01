Shravasti News: तीज पर विद्यालयों में ताला मिलने पर चार शिक्षकों को नोटिस

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हरितालिका तीज के दिन सोमवार को परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति की पड़ताल की गई थी। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय एकघरवा दर्जीपुरवा में कार्यालय और शिक्षण कक्ष बंद मिले थे। यहां ड्यूटी पर तैनात शिक्षामित्र प्रभुदयाल वर्मा बेंच पर सोते मिले थे। वहीं, खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदापुर में भी ताला लटका मिला था।इस मामले को 15 सितंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय दर्जीपुरवा में तैनात शिक्षामित्र प्रभुदयाल वर्मा और प्रधानाध्यापक मंजरी वर्मा तथा प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदापुर के शिक्षक सुरेंद्र पांडेय और प्रधानाध्यापक पूनम पाठक को नोटिस जारी किया है। खंड शिक्षाधिकारी फूलचंद मौर्य ने बताया कि सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।