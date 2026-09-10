Shravasti News: किसी से साझा न करें बैंकिंग विवरण

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत बृहस्पतिवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में मौजूद महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अगर कोई फोन कर आपसे बैंकिंग विवरण मांगे या ओटीपी मांगे तो उसे न दें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। बैंक के कर्मी कभी आपसे फोन पर बैंकिंग संबंधी जानकारी नहीं लेते हैं।