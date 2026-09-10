Shravasti News: श्रावस्ती में आज

सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।सामूहिक हवन-पूजनसुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।सामूहिक संकल्प अभियानसुबह 10:00 बजे। जमुनहा विकासखंड स्थित लार्ड कृष्णा इंटर कॉलेज में दहेज, बालश्रम, बाल विवाह आदि को लेकर सामूहिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा ने दी है।रासलीलाशाम 07:00 बजे। कटरा स्थित श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में रासलीला कमेटी वृंदावन के कलाकार रासलीला प्रस्तुत करेंगे। यह जानकारी मंदिर के पुजारी बाबा जवाहर दास ने दी।