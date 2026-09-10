Shravasti News: घर में घुसकर युवक को पीटने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 10 Sep 2026 11:24 PM IST
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तुलसीपुर। सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लक्ष्मणनगर निवासी राजू तिवारी ने छह लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजू तिवारी ने 7 अगस्त को न्यायालय में वाद दायर किया। 11 जुलाई दोपहर 1:30 बजे ललिता देवी चौधरी, अरुण कुमार, उनकी पत्नी, अशोक कुमार, राजू व उनकी पत्नी उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने खेत में गाय द्वारा फसल नुकसान का आरोप लगाया। विरोध करने पर राजू तिवारी की पिटाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों का शोर सुनकर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सोनवा थाना प्रभारी बिशुनदेव पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ललिता देवी चौधरी, अरुण कुमार, अरुण कुमार की पत्नी, अशोक कुमार, राजू व राजू की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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