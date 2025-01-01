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Shravasti News: संविदा एएनएम का कार्य बहिष्कार शुरू

Sat, 03 Oct 2026 12:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:33 AM IST
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Contractual ANMs begin work boycott.
सीएचसी अधीक्षक को मांग पत्र सौंपतीं संविदा एएनएम।
इकौना। समान काम-समान वेतन और नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर संविदा एएनएम ने शुक्रवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। सीएचसी में तैनात एएनएम ने सीएमओ को संबोधित मांग पत्र अधीक्षक को सौंपा। एएनएम रीना देवी, अर्चना शुक्ला, सुनीता, गायत्री, रागनी, प्राची तिवारी, मीला और लक्ष्मी देवी ने कहा कि वे नियमित एएनएम के समान कार्य करती हैं, लेकिन वेतन व सुविधाओं में समानता नहीं है। नियमितीकरण की मांग भी वर्षों से लंबित है। इससे एएनएम में रोष है। एएनएम ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने पर इसकी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।
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