Shravasti News: टायफाइड से पीड़ित बच्चे की इलाज के दौरान मौत

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चिकित्सक गोविंद शुक्ला ने बताया कि बच्चा लंबे समय से टाइफाइड से पीड़ित था और उसकी हालत गंभीर थी। परिजनों को बच्चे को बेहतर इलाज के लिए बहराइच ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजन जिला चिकित्सालय में ही इलाज कराने के इच्छुक थे। सीएमएस डॉ. राजपाल सिंह ने लोगों से अपील की कि बुखार होने पर तत्काल चिकित्सक से जांच और उपचार कराएं।

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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम खैरीकला के मजरा टेपरा निवासी सुनीता के पांच वर्षीय बेटे अमन की बुधवार सुबह जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अमन लंबे समय से बुखार से पीड़ित था। मंगलवार को चिकित्सक को दिखाने पर जांच में खून की कमी और टाइफाइड की समस्या बताई गई। चिकित्सक ने बच्चे को खून चढ़ाने की सलाह दी। परिजनों ने खून की व्यवस्था कर बच्चे को जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में खून चढ़वाया। इसके बाद उसकी हालत में सुधार बताया गया, लेकिन बुधवार सुबह अचानक उसकी मौत हो गई।