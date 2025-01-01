Shravasti News: कैडेट्स ने श्रावस्ती का किया शैक्षिक भ्रमण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:46 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:46 AM IST
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कटरा। एनसीसी की 51वीं यूपी बटालियन के 102 कैडेट्स शुक्रवार को शैक्षिक भ्रमण पर श्रावस्ती पहुंचे। कमांडिंग ऑफिसर अनुराग गंजवार के नेतृत्व में विभिन्न जिलों से आए कैडेट्स ने महामांकोल बुद्ध विहार में डॉ. वांग कोड सिंधी पॉल के निर्देशन में ध्यान का अभ्यास किया। कैडेट्स ने बैठकर, चलते और खड़े होकर ध्यान किया। डॉ. पॉल ने एकाग्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान कैडेट्स व शिक्षकों को कंबल और बरगद के पौधे वितरित किए गए। कैडेट्स ने गंध कुटी, शिवली स्तूप, कौशाम कुटी, संघाराम बुद्ध विहार और सभा मंडप का भ्रमण कर ऐतिहासिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर सूबेदार सुवीक गुरुंग, शेर सिंह राठौर, दिलीप मीडिया और संजय बाबू गौतम मौजूद रहे।
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