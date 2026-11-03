Shravasti News: हार्टअटैक से बाइक सवार युवक की माैत

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शब्बीर पठान (35) मंगलवार को धान कुटाने के लिए जमुनहा गए थे। धान कुटवाकर उसे ठेलिया पर लदवाकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। चाचा मोहम्मद इकबाल ने बताया कि जैसे ही वह रानीपुरवा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जमुनहा तृतीय के पास पहुंचे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। इससे वह बाइक से नियंत्रण खो बैठे और सड़क पर अचेत होकर गिर पड़े। राहगीरों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने युवक को निजी चिकित्सक के वहां पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव को घर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

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गिरंट बाजार। जमुनहा भवनियापुर के मजरा रानीपुरवा एक युवक की घर लाैटते समय हार्टअटैक से अचेत होकर गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें निजी चिकित्सक के वहां ले गए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।