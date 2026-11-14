Shravasti News: जमीन कब्जामुक्त कराने की सीएम से लगाई गुहार

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कुलशुम के मुताबिक, गाटा संख्या 486 में 0.200 हेक्टेयर भूमि उनके नाम दर्ज है, लेकिन सहखातेदारों ने उनके हिस्से पर भी कब्जा कर रखा है। कब्जा हटाने की बात कहने पर विपक्षी गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोप है कि 23 जुलाई 2026 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे जमीन खाली कराने पहुंचने पर उनकी पिटाई की गई। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर उनकी जान बची। जिला स्तर पर कई शिकायतों के बाद भी न्याय न मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।

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श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहपुर पूरे शिवदीन के मजरा बड़हीपुरवा निवासी कुलशुम ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर अपनी जमीन कब्जामुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है।