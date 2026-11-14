Shravasti News: वाहन की टक्कर से सरकारी नाव व शौचालय क्षतिग्रस्त

विज्ञापन



इकौना थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव के पूर्व प्रधान अशोक सिंह का शौचालय और सरकारी नाव भोजपुर मोड़ पर रखी थी। शनिवार सुबह तेज टक्कर से दोनों को नुकसान पहुंचा। हादसे में सरकारी संपत्ति के साथ पूर्व प्रधान की निजी संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हुई। ग्रामीणों ने पुलिस से अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

विज्ञापन

इकौना। भिनगा-इकौना मार्ग पर भोजपुर मोड़ के पास शनिवार सुबह अज्ञात वाहन ने सरकारी नाव और शौचालय में टक्कर मार दी। हादसे में नाव पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि शौचालय की दीवार टूट गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।