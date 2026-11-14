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Shravasti News: श्रावस्ती में आज

Sat, 14 Nov 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 14 Nov 2026 11:46 PM IST
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Today in Shravasti
तपोस्थली में विशेष पूजा
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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।


सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

जन आरोग्य मेला
सुबह 09:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एसीएमओ डॉ. केके वर्मा ने दी।

गोष्ठी
सुबह 10 बजे से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय कार्यक्रम व गोष्ठी आयोजित होगी। यह जानकारी समाज कल्याण अधिकारी अमरनाथ यति ने दी।
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