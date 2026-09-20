Shravasti News: एएसपी ने सीमा सुरक्षा का लिया जायजा

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श्रावस्ती। भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा को परखने के लिए रविवार को एएसपी चंद्रकेश सिंह ने क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही सीमा स्तंभों की भी पड़ताल की। इस दौरान सीमा से सटे क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की गई। उन्होंने सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों का भी हाल जाना। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होती नजर आए तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस व एसएसपी को दें। इससे किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से पहले रोकने में सफलता मिल सकेगी।