Shravasti News: पासपोर्ट के नाम पर रुपये लेकर पीटने का आरोप

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बाउर ने न्यायालय में दायर वाद में बताया कि वह अपने पुत्र दिनेश को रोजगार के लिए सऊदी अरब भेजना चाहते थे। बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्होंने मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बंधनी निवासी तैय्यब अली को 10 हजार रुपये, दिनेश का फोटो और आधार कार्ड दिया था। करीब एक माह बाद उन्होंने पांच हजार रुपये और दिए। आरोप है कि कई बार चक्कर लगाने के बावजूद पासपोर्ट नहीं बनवाया गया और रुपये भी वापस नहीं किए गए।बाउर के अनुसार, 30 जुलाई की सुबह करीब आठ बजे वह रुपये वापस लेने तैय्यब अली के घर गए थे। आरोप है कि तैय्यब ने अन्य साथियों को बुलाकर उन्हें गमछे से खंभे में बांध दिया। इसके बाद उनके मुंह में मिट्टी भरकर जमकर पिटाई की गई। आरोपियों ने उनकी साइकिल भी तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी।बाउर ने घटना की सूचना तत्काल मल्हीपुर पुलिस को दी। कार्रवाई न होने पर एसपी से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तैय्यब अली, असलम अली, सहूरा, रेशमा और मनीषा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।