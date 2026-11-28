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कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र, विधायक रामफेरन पाण्डेय और डीएम मनोज कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर और कलश पूजन के साथ किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और असहाय परिवारों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठा रही है। विधायक ने कहा कि योजना से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी की चिंता से राहत मिल रही है।डीएम ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें 60 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं। 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाते हैं, जबकि 15 हजार रुपये भोजन, टेंट आदि पर खर्च होते हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि 46 जोड़ों में अल्पसंख्यक वर्ग के नौ, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18, अनुसूचित जाति के 11, अनुसूचित जनजाति के चार और सामान्य वर्ग के चार जोड़े शामिल रहे। इस दौरान एसडीएम प्रवीण कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।