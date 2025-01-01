Shravasti News: राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए 3517 वाद

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प्रिलिटीगेशन से संबंधित बैंक रिकवरी के 313 मामले निस्तारित कर 90,38,400 रुपये का समझौता करवाया गया। इलेक्ट्रिसिटी के 138 बाद निस्तारित कर 2.90 लाख रुपये की वसूली की गई। विभिन्न राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू से संबंधित 1417 मामले निस्तारित कर 4,56,058 रुपये जमा करवाए गए। विज्ञापन

एडीजे अमित कुमार प्रजापति ने विद्युत अधिनियम के 69 वाद निस्तारित कर 2.77 लाख रुपये जुर्माना किया और 171 अन्य वाद निपटाए। सीजेएम अल्का पांडेय ने ट्रैफिक चालान के 102 वाद निस्तारित कर 1.75 लाख रुपये और छोटे अपराध (पिटी अफेंस) के 201 वाद निस्तारित कर 69,400 रुपये का जुर्माना वसूला। विज्ञापन विज्ञापन

इस दौरान एडीजे अवनीश गौतम, एडीजे अमित प्रजापति, प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया, प्रशासनिक अधिकारी उपेंद्र राघवेंद्र, नरेंद्र विक्रम सिंह, अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी, शेखर आदि मौजूद रहे।

प्रिलिटीगेशन से संबंधित बैंक रिकवरी के 313 मामले निस्तारित कर 90,38,400 रुपये का समझौता करवाया गया। इलेक्ट्रिसिटी के 138 बाद निस्तारित कर 2.90 लाख रुपये की वसूली की गई। विभिन्न राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू से संबंधित 1417 मामले निस्तारित कर 4,56,058 रुपये जमा करवाए गए।एडीजे अमित कुमार प्रजापति ने विद्युत अधिनियम के 69 वाद निस्तारित कर 2.77 लाख रुपये जुर्माना किया और 171 अन्य वाद निपटाए। सीजेएम अल्का पांडेय ने ट्रैफिक चालान के 102 वाद निस्तारित कर 1.75 लाख रुपये और छोटे अपराध (पिटी अफेंस) के 201 वाद निस्तारित कर 69,400 रुपये का जुर्माना वसूला।इस दौरान एडीजे अवनीश गौतम, एडीजे अमित प्रजापति, प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया, प्रशासनिक अधिकारी उपेंद्र राघवेंद्र, नरेंद्र विक्रम सिंह, अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी, शेखर आदि मौजूद रहे।

श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में सुलह-समझौते से कुल 3517 वादों का निस्तारण कर एक करोड़ पांच लाख 11 हजार रुपये जमा करवाए गए।